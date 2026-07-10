Опрос: 70% россиян довольны своей работой

70% россиян полностью или в целом удовлетворены своей работой. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито Работы». При этом в разрезе поколений больше всего довольных среди миллениалов (35–44 лет) — 74%. Среди зумеров (18–24 лет) этот показатель составил 66%.

Главным фактором удовлетворенности для большинства опрошенных стал размер заработной платы — его назвали 47% респондентов. На втором месте — условия труда (31%), на третьем — отношения в коллективе (27%). Также в числе важных факторов оказались гибкий график (25%), интерес к работе (23%), стабильность занятости (22%), отношения с руководством (21%), социальные гарантии (13%) и карьерные перспективы (11%).

Высоко оценивают свою эффективность 77% работающих россиян: 25% считают ее «очень высокой», а 52% — «скорее высокой». Самой продуктивной чувствует себя группа 35–44 лет.

Согласно недавнему исследованию компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывают, а те, кто много думают: учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики, госслужащие.

Отмечается, что выгорание наступает не от того, что человек много работает, а от постоянных переключений между задачами. Сообщения в чатах, звонки, уточнения — это истощает быстрее любой переработки.

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