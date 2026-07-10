Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Опрос: 70% россиян довольны своей работой

В России 70% граждан довольны своей работой
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

70% россиян полностью или в целом удовлетворены своей работой. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками платформы «Авито Работы». При этом в разрезе поколений больше всего довольных среди миллениалов (35–44 лет) — 74%. Среди зумеров (18–24 лет) этот показатель составил 66%.

Главным фактором удовлетворенности для большинства опрошенных стал размер заработной платы — его назвали 47% респондентов. На втором месте — условия труда (31%), на третьем — отношения в коллективе (27%). Также в числе важных факторов оказались гибкий график (25%), интерес к работе (23%), стабильность занятости (22%), отношения с руководством (21%), социальные гарантии (13%) и карьерные перспективы (11%).

Высоко оценивают свою эффективность 77% работающих россиян: 25% считают ее «очень высокой», а 52% — «скорее высокой». Самой продуктивной чувствует себя группа 35–44 лет.

Согласно недавнему исследованию компании «Стахановец», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», чаще всего в России выгорают не те, кто физически перерабатывают, а те, кто много думают: учителя, врачи, инженеры, программисты, финансовые аналитики, госслужащие.

Отмечается, что выгорание наступает не от того, что человек много работает, а от постоянных переключений между задачами. Сообщения в чатах, звонки, уточнения — это истощает быстрее любой переработки.

Ранее россиянам рассказали, как просить о повышении зарплаты.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!