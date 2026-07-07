Четырех альпинистов сняли с горы с помощью вертолета из-за медведя

На японском острове Хоккайдо четырех альпинистов эвакуировали с горы Томурауси на вертолете после встречи с бурым медведем. Об этом сообщает The Independent.

В субботу, 4 июля, во время спуска один из туристов заметил хищника примерно в 50 метрах на тропе, после чего группа остановилась и более трех часов не могла продолжить путь, застряв на высоте около 1700 метров.

Даже когда медведь скрылся из виду, альпинисты побоялись двигаться дальше и вызвали спасателей. Их доставили в безопасное место по воздуху, никто не пострадал.

Как сообщается, у туристов были только колокольчики и свистки для отпугивания животных, но не было специального спрея. Несмотря на то, что власти сочли подготовку к маршруту недостаточной, альпинисты не будут оплачивать вылет вертолета.

Ранее мужчина открыл дверь машины и нашел на пассажирском сиденье медведя.