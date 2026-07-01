Мужчина открыл дверь машины и нашел на пассажирском сиденье медведя

Житель американского штата Колорадо открыл дверь своего пикапа и обнаружил на пассажирском сиденье медведя, пишет UPI.
Необычный момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную возле дома Джастина Пикара в городе Стимбот-Спрингс.
На кадрах видно, как мужчина открывает пассажирскую дверь автомобиля, после чего буквально сталкивается лицом к лицу с диким зверем, который спокойно сидел внутри.
Предположительно, медведь пробрался в салон через открытое окно и начал искать еду. Даже после того, как дверь открыли, он не спешил покидать машину и продолжил рыться внутри.
В итоге мужчине пришлось взять деревянную доску и осторожно отпугнуть незваного гостя. После этого медведь все же выбрался из автомобиля и ушел.
Ранее в США черный медведь напал на женщину и преследовал ее более 30 минут.