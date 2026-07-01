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Общество

Мужчина открыл дверь машины и нашел на пассажирском сиденье медведя

UPI: в США медведь забрался в автомобиль и напугал водителя

Житель американского штата Колорадо открыл дверь своего пикапа и обнаружил на пассажирском сиденье медведя, пишет UPI.

Необычный момент попал на камеру видеонаблюдения, установленную возле дома Джастина Пикара в городе Стимбот-Спрингс.

На кадрах видно, как мужчина открывает пассажирскую дверь автомобиля, после чего буквально сталкивается лицом к лицу с диким зверем, который спокойно сидел внутри.

Предположительно, медведь пробрался в салон через открытое окно и начал искать еду. Даже после того, как дверь открыли, он не спешил покидать машину и продолжил рыться внутри.

В итоге мужчине пришлось взять деревянную доску и осторожно отпугнуть незваного гостя. После этого медведь все же выбрался из автомобиля и ушел.

Ранее в США черный медведь напал на женщину и преследовал ее более 30 минут.

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