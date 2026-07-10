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Общество

Военблогера «Тринадцатого» арестовали по делу об экстремизме

Военблогера Егора Гузенко арестовали на два месяца
Телеграм-канал «Тринадцатый»

В Telegram-канале военблогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый» появилась информация о его задержании.

«Егору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в размещенном посте.

Отмечается, что родственники Гузенко также собирают ему деньги на адвоката.

Подробности дела неизвестны, однако Telegram-канал «Осторожно, новости» утверждает, что «Тринадцатого» задержали 8 июля по обвинению в экстремизме.

В конце апреля близкие Гузенко сообщили о его пропаже. По их словам, он перестал выходить на связь после того, как оказался на передовой в зоне спецоперации. Однако уже 19 мая военблогер опубликовал в Telegram-канале сообщение, в котором попросил прощения у своих подписчиков и пояснил, что был вынужден временно «исчезнуть с радаров» из-за проблем со связью в тех местах, где он сейчас находится. По его словам, у солдат там отсутствует доступ к системе Starlink, что и помешало ему выйти на связь раньше.

С 2024 года «Тринадцатый» участвует в боевых действиях в зоне СВО по контракту с Минобороны.

Ранее военблогер Гузенко записал видео с автоматом.

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