Юрист объяснила, почему жертвы насильников боятся рассказывать о случившемся

Человек, переживший насилие, часто молчит о своей проблеме, поскольку боится не только агрессора, но и вторичной травмы — когда его боль становится предметом обсуждения, обрастает домыслами и превращается в контент. Страх осуждения, потери работы, реакции детей и родственников нередко перевешивает желание защититься. Об этом в интервью РИАМО сообщила юрист Кристина Якова.

«С другой стороны, огласка иногда становится единственным работающим рычагом. Когда заявления «теряются», когда правоохранительные органы бездействуют, а угроза жизни реальна, публичность привлекает внимание, ускоряет реакцию и создает давление, вынуждающее систему работать», — отметила эксперт.

Огласка помогает, когда она подкреплена фактами, обращениями в органы и не подменяет собой следствие, а лишь понуждает его действовать. Вредит она, когда публикуются детали, которые должны оставаться в тайне, добавила она.

В июне стало известно, что во Владивостоке мужчина, у которого при себе были лезвия и веревка, напал на девушку в лифте. Он попытался совершить насильственные действия в отношении жертвы, но та смогла отбиться.

Жильцы дома оперативно вычислили нападавшего и поймали его до приезда полиции. В рюкзаке у предполагаемого злоумышленника нашли лезвия для канцелярского ножа и веревку. Родитель пострадавшей требует огласки и отмечает, что более младший ребенок мог бы не суметь отбиться от нападавшего.

Ранее в Москве двух экс-полицейских осудили за изнасилование несовершеннолетней.