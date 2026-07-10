Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Юрист объяснила, почему жертвы насильников боятся рассказывать о случившемся

Юрист Якова: жертвы насилия молчат из-за страха вторичной травмы
Shutterstock

Человек, переживший насилие, часто молчит о своей проблеме, поскольку боится не только агрессора, но и вторичной травмы — когда его боль становится предметом обсуждения, обрастает домыслами и превращается в контент. Страх осуждения, потери работы, реакции детей и родственников нередко перевешивает желание защититься. Об этом в интервью РИАМО сообщила юрист Кристина Якова.

«С другой стороны, огласка иногда становится единственным работающим рычагом. Когда заявления «теряются», когда правоохранительные органы бездействуют, а угроза жизни реальна, публичность привлекает внимание, ускоряет реакцию и создает давление, вынуждающее систему работать», — отметила эксперт.

Огласка помогает, когда она подкреплена фактами, обращениями в органы и не подменяет собой следствие, а лишь понуждает его действовать. Вредит она, когда публикуются детали, которые должны оставаться в тайне, добавила она.

В июне стало известно, что во Владивостоке мужчина, у которого при себе были лезвия и веревка, напал на девушку в лифте. Он попытался совершить насильственные действия в отношении жертвы, но та смогла отбиться.

Жильцы дома оперативно вычислили нападавшего и поймали его до приезда полиции. В рюкзаке у предполагаемого злоумышленника нашли лезвия для канцелярского ножа и веревку. Родитель пострадавшей требует огласки и отмечает, что более младший ребенок мог бы не суметь отбиться от нападавшего.

Ранее в Москве двух экс-полицейских осудили за изнасилование несовершеннолетней.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 10 июля. Ограничения на иностранные сим-карты, смертельное ДТП с вице-губернатором и похороны лидера Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!