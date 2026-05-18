В Москве двух экс-полицейских осудили за изнасилование несовершеннолетней

В Москве двух бывших полицейских приговорили к 13 и 10 годам лишения свободы за изнасилование 17-летней девушки. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Все произошло в 2024 году. Тогда девушка рассказала, что гуляла в Тимирязевском парке с другом. Их остановили полицейские, заподозрив в распространении наркотиков.

По данным Baza, молодого человека отпустили быстро, а с девушкой разговор был долгим. Сначала они забрали у нее телефон, затем стали угрожать подбросить наркотики, позже увезли ее на машине к отделу полиции. Однако спустя время они вернулись в парк, где один из обвиняемых, угрожая жертве, принудил ее к половому акту. В этот момент его коллега прикрывал насильника, на случай если кто-то из гуляющих вдруг окажется неподалеку.

После этого, как пишет источник, девушка написала заявление в полицию, началось разбирательства. По итогам проверки были уволены начальник ОМВД по району Коптево полковник Александр Коско, а также его заместитель. Полицейского-насильника и его напарника также уволили, говорится в публикации Telegram-канала.

Baza также пишет, что спустя почти два года суд вынес приговор обвиняемым по делу об изнасиловании. Экс-полицейский Виталий К. получил 13 лет колонии строгого режима, а его напарник Роман Д. — 10 лет. Их обоих лишили званий, приобретенных за время службы.

До этого в Смоленской области суд вынес приговор экс-полицейскому, признанному виновным во взяточничестве и в привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Следствие установило, что в период с апреля по ноябрь 2023 года он лично и через посредника получил более 1 млн рублей за незаконные действия. В частности, правоохранитель привлекал невиновных лиц к уголовной ответственности за незаконную перевозку немаркированных табачных изделий, а также за возврат взяткодателям изъятых машин, на которых осуществлялись перевозки.

