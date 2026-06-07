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Общество

Мужчина с лезвиями и веревкой напал на юную девушку во Владивостоке

Во Владивостоке мужчина с лезвиями и веревкой напал на юную девушку в лифте
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Во Владивостоке мужчина, у которого при себе были лезвия и веревка, напал на девушку в лифте. Об этом рассказал один из родителей пострадавшей, передает Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Инцидент произошел 6 июня в одном из домов на Кипарисовой улице. Злоумышленник напал на юную девушку прямо в лифте дома, камер в подъемнике не оказалось. Он попытался совершить насильственные действия в отношении жертвы, но та смогла отбиться.

Жильцы оперативно вычислили нападавшего и поймали его до приезда полиции. В рюкзаке у предполагаемого злоумышленника нашли лезвия для канцелярского ножа и веревку. Родитель пострадавшей требует огласки и отмечает, что более младший ребенок мог бы не суметь отбиться от нападавшего.

Ранее в Екатеринбурге насильник напал на женщину в лифте.

 
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