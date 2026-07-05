На Камчатке произошел новый мощный выброс пепла вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч вновь выбросил мощный столб пепла. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

По данным специалистов, 5 июля в 19:30 по местному времени на вулкане был зафиксирован пепловый выброс на высоту 12 тысяч метров над уровнем моря. Из-за извержения вулкана на Камчатке введен красный код авиаопасности.

Накануне на Шивелуче произошло другое крупное извержение. По информации ученых, взрыв был зарегистрирован 4 июля в 08:05 по камчатскому времени (3 июля в 23:05 мск), а его начало зафиксировали спутниковые системы. Тогда столб пепла поднялся на высоту 10,5 километра, а пепловое облако распространилось примерно на 65 километров к северо-западу от вулкана.

Как отмечают специалисты, эксплозивно-экструзивное извержение Шивелуча продолжается. Вулкан сохраняет высокую газо-паровую активность, а в северной части лавового купола продолжается рост нового блока лавы.

Ранее на Камчатке турист пострадал, пытаясь спуститься на сапборде в кратер вулкана.