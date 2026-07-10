Россиянам рассказали, могут ли по просьбе работников перенести дату зарплаты

Российским работникам зарплату начисляют строго за фактически отработанное время, что уточняется в ТК РФ. Перенести дату перечисления по просьбе работника руководитель компании не может – важно дождаться завершения расчётного периода, объяснил в беседе с RT вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

По его словам, самовольный сдвиг даты выплаты по закону уже не будет считаться перечислением зарплаты – такие переносы Роструд причисляет к нарушениям требования выплаты не реже, чем каждые полмесяца.

В то же время есть ситуации, когда работодатель все-таки обязан перечислить зарплату заранее – например, если день выплаты совпадает с выходным или праздником, который также является нерабочим днем, то деньги должны перечисляться накануне этой даты. В частности, это касается новогодних каникул или длинных выходных в мае.

«Раньше «своего» срока выплачиваются и отпускные — не позднее чем за полных три дня до начала отпуска, поэтому при отпуске в начале месяца деньги приходят ещё в предыдущем», — заключил Рыбалкин.

Росстат до этого сообщил, что в России в течение 10 лет средняя зарплата возросла почти в три раза. Так, в апреле этого года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля. В апреле 2016 года среднестатистический россиянин получал 36 947 рублей в месяц.

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