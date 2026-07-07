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Стало известно, на чем экономят россияне перед выплатой зарплаты

Call to Visit: заказы косметики падают на 30% перед выплатой зарплаты
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

После 22-го числа месяца — перед выплатой зарплаты — россияне начинают сокращать число заказов косметики и электроники. Так, заказы косметики снижаются на 30–40%. Об этом говорится в исследовании компании Call to Visit, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Аналитики изучили обезличенные данные доставок «день в день» с июня 2025 года по июнь 2026 года в категориях ресторанов, электроники, косметики, товаров для здоровья, ювелирных изделий и товаров повседневного спроса. По данным исследования, самый высокий спрос приходится на первые десять дней месяца, когда многие получают зарплату. Второй всплеск заметен с 15-го по 20-е число, в период аванса. После 22-го числа начинается «режим экономии».

Наиболее устойчивой к экономии оказалась ресторанная доставка: во второй половине месяца число заказов снижается только на 10–15%, а средний чек остается почти прежним — 1,9–2,4 тыс. рублей.

В электронике число доставок во второй половине месяца падает на 20–30%, а медианный чек снижается с 6–8 тыс. до 3,5–5 тыс. рублей. Покупатели откладывают крупные покупки, но продолжают брать недорогие аксессуары.

Самой чувствительной категорией стала косметика: к концу месяца объем заказов снижается на 30–40%, при этом чек почти не меняется.

«Во второй половине месяца люди сокращают расходы прежде всего за счет отказа от необязательных покупок, а не за счет перехода на бюджетные аналоги. Исключением остается доставка еды, которая воспринимается как доступный способ порадовать себя даже при ограниченном бюджете», — отметил гендиректор Call to Visit Сергей Алумов.

Ранее сообщалось, что россияне стали экономить на базовых потребностях в 2026 году.

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