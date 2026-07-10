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Общество

Житель Крыма призвал разрушить Крымский мост и получил срок

ФСБ: мужчина приговорен к 4 годам колонии за призывы разрушить Крымский мост
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму местный житель получил четыре года колонии за призывы к терроризму. Об этом сообщило местное управление ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, был задержан житель Джанкойского района Николай Семилетов 1976 года рождения.

«Установлено, что Семилетов Николай с использованием своей страницы в Telegram разместил в открытом доступе текстовые комментарии, содержащие призывы к разрушительным действиям в отношении Крымского моста», — сказали в ведомстве.

Кроме того, фигурант призывал к расправе над жителями страны и политическими деятелями, следует из сообщения.

Мужчина будет отбывать срок в колонии общего режима.

До этого в Московской области военный суд приговорил 15-летнего подростка к шести годам лишения свободы за участие в террористической организации и хулиганство. В ходе следствия и судебного процесса было установлено, что несовершеннолетний, поддерживая идеологию неонацизма и насилия, расистских идей человеконенавистничества и испытывая враждебное отношение к гражданам среднеазиатских государств, установил контакт с международным террористическим движением. После чего подросток совершил в метро и на объектах транспорта три нападения на людей азиатской внешности.

Ранее петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного.

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