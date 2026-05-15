Петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного

«Фонтанка»: петербурженке дали 16 лет за госизмену и пособничество теракту
Жительница Петербурга Ярослава Чумакова получила 16 лет колонии за госизмену и пособничество терроризму. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Первый Западный окружной военный суд, где накануне завершили рассмотрение дела 48-летней женщины.

Ее также приговорили к ограничению свободы сроком на один год и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Сотрудники ФСБ задержали Чумакову в июне прошлого года. Изначально она проходила как пособница в деле о теракте в отношении высокопоставленного российского военного. Женщина просила отправить ее под домашний арест, но была помещена в СИЗО.

По данным следствия, эта уроженка Казахстана выполняла задания украинских спецслужб: собирала сведения о российских военнослужащих в регионе — адресах, марках машин, местах проживания их самих и родственников, путях подъезда к домам. В ее переписке в WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) нашли контакты координаторов с Украины, включая ее непосредственного куратора по имени Денис.

В ходе следствия Чумакова была внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов. В апреле 2026 года ей предъявили еще одно обвинение — в государственной измене.

Ранее двум петербуржцам вынесли приговор за попытку отравить гумпомощь.

 
