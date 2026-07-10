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Общество

Россиянка запретила девочке плавать в бассейне в буркини и попала в тюрьму

Baza: в Анталье грозит срок россиянке, запретившей купаться девочке в буркини
Telegram-канал Baza

В Турции россиянке грозит тюремный срок после конфликта с 13-летней девочкой, которой она запретила заходить в бассейн в буркини. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в одном из отелей Антальи. Девочка пришла купаться в религиозной одежде, однако 64-летняя управляющая Людмила И. сначала не разрешила ей заходить в бассейн, объяснив это тем, что купальный костюм якобы загрязнит воду. Позже женщина все же позволила подростку искупаться, предупредив, что делает исключение только один раз.

После произошедшего девочка рассказала о случившемся родственникам. Ее отец обратился в полицию.

Сотрудники турецкой жандармерии прибыли в отель и доставили россиянку в участок. После первого допроса женщину отпустили, однако позже ее вновь задержали и поместили в тюрьму в Аланье, где она будет находиться до судебного разбирательства.

До этого житель Турции ограбил ювелирный магазин с помощью погрузчика и скрылся с места происшествия на осле. Подозреваемый на допросе рассказал, что во время преступления был пьян и хотел найти еще алкоголь.

Ранее в Стамбуле мужчина устроил пожар в мечети.

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