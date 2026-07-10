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Общество

Врач предупредила о серьезных рисках для здоровья из-за жары

Врач Чернышова: жара может привести к формированию тромбов
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Жара является самым опасным климатическим фактором для людей, поскольку летний зной провоцирует опасное сгущение крови и создает условия для формирования тромбов. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт, врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова.

По ее словам, в этот период возрастает риск развития инфарктов и инсультов на фоне активной потери жидкости и солей через потоотделение. Обезвоживание напрямую влияет на вязкость крови и заставляет сердце работать в форсированном режиме. При наличии хронических заболеваний такие нагрузки становятся критическими.

«Когда наступает жара, организм через потоотделение теряет значительное количество жидкости и солей. Это ведет к сгущению крови, что существенно затрудняет работу сердечной мышцы. Густая кровь становится благоприятной средой для образования тромбов, а тромбы, в свою очередь, являются прямой причиной инфарктов и инсультов», — отметила Чернышова.

Врач предупредила, что особое внимание за состоянием следует уделять пациентам с нарушениями обмена веществ.

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева до этого рассказала «Газете.Ru», что летом врачи чаще сталкиваются с людьми, потерявшими сознание на улице или почувствовавшими резкое ухудшение самочувствия. Однако тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт.

Ранее врач назвал самый опасный алкоголь в жару.

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