Врач назвал самый опасный алкоголь в жару

Самым опасным алкоголем в жару можно считать сладкие коктейли и крепкие напитки, особенно если они употребляются в больших количествах, на солнце или без достаточного количества воды. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Олег Нанкин.

Летом даже небольшое количество алкоголя переносится организмом тяжелее. Высокая температура воздуха усиливает потерю жидкости, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшает способность организма поддерживать нормальную температуру тела.

«Если говорить о самом опасном алкоголе летом, то в первую очередь стоит обратить внимание не столько на крепость напитка, сколько на его состав, количество и обстоятельства употребления», — отметил врач.

Наиболее неблагоприятным выбором, по его словам, являются сладкие алкогольные напитки, крепленые вина, ликеры и другие напитки с высоким содержанием сахара. Они содержат не только алкоголь, но и большое количество быстрых углеводов. Такая комбинация усиливает жажду, способствует более выраженному обезвоживанию и создает дополнительную нагрузку на обмен веществ. Кроме того, сладкие напитки часто пьются легче, поэтому человек может незаметно для себя употребить значительно больше алкоголя.

Не менее опасными в жару могут оказаться и крепкие спиртные напитки. Водка, виски, ром, коньяк или текила быстро вызывают расширение сосудов, создавая ложное ощущение прохлады. На самом деле в этот момент организм начинает интенсивнее отдавать тепло, а риск перегрева и обезвоживания только возрастает.

«Если такой алкоголь употребляется на пляже, под открытым солнцем или во время активного отдыха, вероятность теплового удара существенно увеличивается», — предупредил эндокринолог.

Отдельное внимание специалист призвал уделить пиву. Многие воспринимают его как способ утолить жажду, однако это распространенное заблуждение. Несмотря на большое содержание жидкости, алкоголь оказывает мочегонное действие, поэтому организм в итоге теряет воды больше, чем получает. Кроме того, пиво часто употребляют в больших объемах, что усиливает нагрузку на сердце и почки.

Еще одна опасность заключается в том, что признаки перегрева легко спутать с алкогольным опьянением, из-за чего человек может поздно обратиться за помощью.

Если полностью отказаться от спиртного не удается, важно соблюдать меры предосторожности. Желательно не употреблять алкоголь в самый жаркий период дня, не пить его натощак, чередовать каждый бокал с обычной водой и обязательно контролировать объем выпитого.

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