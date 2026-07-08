«Легко спутать»: кардиолог объяснила, как отличить обморок на жаре от инсульта

Летом врачи чаще сталкиваются с людьми, потерявшими сознание на улице или почувствовавшими резкое ухудшение самочувствия. Однако тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. О том, как отличить эти состояния и почему при появлении тревожных симптомов нельзя терять время, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Елена Малышева.

«Тепловое истощение, обморок и даже тепловой удар могут напоминать инсульт. Из-за этого окружающие иногда теряют драгоценное время, пытаясь «отпоить водой» человека, которому на самом деле нужна экстренная медицинская помощь», — объяснила врач.

Как отметила Малышева, обычный обморок на жаре чаще всего развивается из-за перегрева, обезвоживания и снижения артериального давления. Перед потерей сознания человек обычно ощущает слабость, головокружение, потемнение в глазах, звон в ушах, появляется холодный пот. Если его уложить в прохладном месте и приподнять ноги, состояние, как правило, быстро улучшается.

При инсульте, по словам врача, ситуация развивается иначе. Его главная особенность — очаговое поражение головного мозга. Поэтому, помимо общего недомогания, появляются неврологические симптомы: внезапная слабость или онемение руки и ноги с одной стороны тела, асимметрия лица, нарушение речи, невозможность улыбнуться или поднять обе руки одинаково. Человек может быть в сознании, но говорить невнятно или вовсе перестать понимать обращенную к нему речь.

Как отметила специалист, именно здесь возникает самая распространенная ошибка.

«Если человеку стало плохо на улице в жаркий день, окружающие автоматически связывают это с перегревом. Особенно если он жалуется на слабость, головную боль или головокружение. Но жара не исключает инсульт — наоборот, высокая температура воздуха, обезвоживание и сгущение крови могут повышать риск сосудистых катастроф, особенно у пожилых людей и пациентов с гипертонией, сахарным диабетом и заболеваниями сердца», — предупредила Малышева.

Врач напомнила, что распознать инсульт помогает простое правило.

«Попросите человека улыбнуться, поднять обе руки и произнести простую фразу. Если улыбка стала асимметричной, одна рука опускается или речь нарушена, необходимо немедленно вызвать скорую помощь», — посоветовала она.

До приезда медиков пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Человека следует уложить, обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую одежду и контролировать его состояние. При подозрении на инсульт нельзя пытаться «отпаивать» пострадавшего водой, давать ему лекарства, еду или ждать, что симптомы пройдут самостоятельно.

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