В Госдуме россиянам напомнили о субсидиях на коммуналку

Россиянам положена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг как одна из мер адресной поддержки. При расчете ее размера учитываются такие факторы, как общий доход и состав семьи, а также региональный стандарт стоимости коммуналки, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов на ЖКУ составляет 22% совокупного дохода семьи, но субъекты Российской Федерации вправе устанавливать более мягкие условия», — пояснил депутат.

В пример он привел Москву, где этот порог составляет 10%, и Петербург – 14%. В других регионах этот показатель может отличаться, предупредил Якубовский.

Решение о выплате субсидии основывается на ряде факторов – так, в предоставлении меры поддержки могут отказать, если расходы семьи не превышают региональный порог или если семья не может подтвердить право на жилое помещение, постоянное проживание по указанному адресу. Кроме того, причиной отказа может стать недостоверность предоставленных данных или долги за коммуналку, заключил депутат.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что предстоящей осенью в ряде российских регионов тарифы на коммуналку поднимутся на 20%, однако речь идет о заранее заложенных показателях в установленный потолок цен. Растущая стоимость бензина на платежках не отразится, заверила депутат, подчеркнув, что окончательное решение о пересмотре тарифов принимается в зависимости от потолка цен, затрат предприятий и инвестпрограмм.

Ранее эксперт напомнила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку.