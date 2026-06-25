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Общество

В Госдуме раскрыли, как цены на бензин отразятся на платежках за коммуналку

Разворотнева: тарифы ЖКХ поднимутся на 20%, но с ценами на бензин это не связано
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Предстоящей осенью в ряде российских регионов тарифы на коммуналку поднимутся на 20%, однако речь идет о заранее заложенных показателях в установленный потолок цен. Растущая стоимость бензина на платежках не отразится, заверила в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она подчеркнула, что никаких сверхнормативных скачков на ЖКУ не будет, регионы уже заранее приняли решения о тарифах – в зависимости от субъекта они колеблются от 4% до 20%. Связан пересмотр тарифов в первую очередь с инвестпланами регионов, а также прогнозами социально-экономического развития, пояснила депутат.

Разворотнева подчеркнула, что на данном этапе никто в тарифы не может вмешаться, так как это контролируется ФАС.

«Поэтому никаких неожиданностей в плане подорожаний не будет. Самый большой рост тарифов ждет Дагестан, потому что у них действительно изношенная инфраструктура», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что окончательное решение о пересмотре тарифов принимается в зависимости от потолка цен, затрат предприятий и инвестпрограмм.

«Бензин в данном случае на это все не влияет. Организациям на Дальнем Востоке, например, на Курилах, которые работают на дизельном топливе, регион покрывает всю разницу между тарифами, если топливо дорожает. Потому что там и так все это дико дорого», — заключила Разворотнева.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. ФАС также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее назвали революционным переход на новый формат оплаты коммуналки.

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