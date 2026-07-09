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Общество

Эксперт напомнила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку

Специалист Жгун: россияне имеют право заплатить за коммуналку авансом
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

У россиян есть право оплатить жилищно-коммунальные услуги заранее авансом – оно закреплено в утвержденных правительством Правилах предоставления коммунальных услуг. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Людмила Жгун.

«Потребитель может по своему желанию заранее оплатить услуги за несколько будущих месяцев», — подчеркнула специалист, добавив, что при таком выборе оплаты коммуналку нет обязанности уведомлять управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

При внесении денег они зачисляются на лицевой счет жильца, после чего будут постепенно списываться в счет месяцев, за которые вносились, заключила Жгун.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что предстоящей осенью в ряде российских регионов тарифы на коммуналку поднимутся на 20%, однако речь идет о заранее заложенных показателях в установленный потолок цен. Растущая стоимость бензина на платежках не отразится, заверила депутат, подчеркнув, что окончательное решение о пересмотре тарифов принимается в зависимости от потолка цен, затрат предприятий и инвестпрограмм.

Россиянам ранее объяснили, как сэкономить на коммуналке.

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