Эксперт напомнила россиянам о праве авансом оплатить коммуналку

У россиян есть право оплатить жилищно-коммунальные услуги заранее авансом – оно закреплено в утвержденных правительством Правилах предоставления коммунальных услуг. Об этом в беседе с RT рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Людмила Жгун.

«Потребитель может по своему желанию заранее оплатить услуги за несколько будущих месяцев», — подчеркнула специалист, добавив, что при таком выборе оплаты коммуналку нет обязанности уведомлять управляющую или ресурсоснабжающую компанию.

При внесении денег они зачисляются на лицевой счет жильца, после чего будут постепенно списываться в счет месяцев, за которые вносились, заключила Жгун.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала, что предстоящей осенью в ряде российских регионов тарифы на коммуналку поднимутся на 20%, однако речь идет о заранее заложенных показателях в установленный потолок цен. Растущая стоимость бензина на платежках не отразится, заверила депутат, подчеркнув, что окончательное решение о пересмотре тарифов принимается в зависимости от потолка цен, затрат предприятий и инвестпрограмм.

Россиянам ранее объяснили, как сэкономить на коммуналке.