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Общество

Подростки изнасиловали девушку-инвалида и опубликовали видео процесса в соцсетях

В Индии школьники изнасиловали девушку-инвалида, заманив ее в поездку
Shutterstock

16-летняя девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию со стороны сверстников. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Молодые люди из штата Мадхья-Прадеш некоторое время пытались завоевать доверие школьницы, у которой диагностированы умственные отклонения. Они звали ее на прогулки, но так отказывалась.

В какой-то момент двоим юношам все же удалось уговорить пострадавшую поехать с ними. В результате ее увезли в безлюдное место и изнасиловали. Процесс они записали на видео и отпустили несовершеннолетнюю.

Девушка ничего не рассказывала семье. Однако спустя неделю ролик распространился в соцсетях и попал к родителям школьницы, которые обратились в полицию.
Правоохранители возбудили дело. Им удалось поймать одного подростка, второго все еще ищут.

До этого в Индии мужчина пришел к знакомому и его супруге на застолье, а в ночь после него вместе с приятелем похитил женщину. Они изнасиловали пострадавшую, нанесли травмы и бросили в поле. Позже ее нашли без признаков жизни там же.

Ранее сообщалось, что компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма.

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