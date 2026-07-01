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Общество

Компания мужчин напоила школьницу и изнасиловала около храма

В Индии девушку изнасиловали около храма
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

16-летняя девушка из Индии подверглась групповому изнасилованию после того, как выпила странное вещество. Об этом сообщает Free Press Journal India.

Инцидент произошел в штате Мадхья-Прадеш. Один из мужчин позвонил девушке и пригласил ее на встречу. Когда она оказалась на месте, там уже находились его приятели. Все трое отправились на территорию за храмом и заставили несовершеннолетнюю выпить из бутылки с водой.

Спустя непродолжительное время девушка почувствовала себя опьяненной. Заметив, в каком состоянии находится гостья, двое мужчин изнасиловали ее. Приятель школьницы в этот момент стоял на страже, чтобы их никто не заметил.Вскоре после этого ее бросили на месте и скрылись.

Позже пострадавшая пришла в себя и смогла вернуться домой, где рассказала обо всем семье. Родственники обратились в полицию, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент идет расследование.

Ранее сообщалось, преступник с друзьями изнасиловал 14-летнюю школьницу и получил пули в обе ноги.

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