В Минобрнауки назвали сроки введения в вузах курса «Русский язык как государственный»

Могилевский: курс «Русский язык как государственный» введут в вузах в 2027 году

Курс «Русский язык как государственный» планируется ввести в ряде высших учебных заведений России уже в 2027-2028 учебном году. Об этом сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

По его словам, курс сначала планируется интегрировать в вузах, участвующих в пилотном проекте, а уже затем во всех российских университетах.

Санкт-Петербургским государственным университетом подготовлен проект этого модуля. Речь не идет о повторении школьного курса, студенты будут изучать социальные и правовые аспекты использования языка. Но также модуль будет направлен на укрепление грамотности студентов, как российских, так и иностранных, уточнил Могилевский.

9 июля президент РФ Владимир Путин потребовал включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты обучения в высших учебных заведениях. Ответственным за исполнение поручения был назначен руководитель министерства науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ранее в России утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.