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Политика

Путин потребовал внести дисциплину по русскому языку в вузовские программы

Путин поручил включить «Русский язык как государственный» в программы вузов
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин потребовал включить дисциплину «Русский язык как государственный» в обновленные стандарты обучения в высших учебных заведениях. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам заседания членов Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Встреча прошла 2 июня.

В частности, в документе отмечается, что министерство науки и высшего образования должно до декабря 2029 года внести дисциплину «Русский язык как государственный» в «федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (социогуманитарную часть «фундаментального ядра»). Ответственным за исполнение поручения был назначен руководитель ведомства Валерий Фальков.

Фальков на состоявшемся в июне заседании рассказал, что студентов российских вузов обяжут изучать четыре дисциплины независимо от выбранной профессии. К уже обязательным истории, философии и курсу «Основы российской государственности» добавится русский язык. Подробнее о том, как изменятся учебные программы и какие еще предложения по реформе высшего образования в РФ звучали в последнее время — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ утвердили масштабный план продвижения русского языка в мире.

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