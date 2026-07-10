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Общество

Компания подростков жестоко избила приморца, чтобы похитить его криптовалюту

В Приморье будут судить подростков, напавших на мужчину из-за криптовалюты
 Global Look Press

В Приморье перед судом предстанут несовершеннолетние, которых обвиняют в избиении мужчины. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, юноша и его знакомая узнали, что у жителя Уссурийска есть 37 миллионов рублей в криптовалюте, и решили ее похитить. Для этого они привлекли еще троих подростков.

В день нападения они ворвались в жилье к мужчине и жестоко избили его. Выяснилось, что криптовалюты у него не было, но несовершеннолетние похитили вещи пострадавшего.
В отношении компании возбудили дело по статье о разбое. Расследование завершено, материалы уже переданы в суд для рассмотрения.

До этого в Петрозаводске 15-летняя девушка и две ее подруги бросались на незнакомого подростка. Люди вокруг делали им замечания, что девушкам не нравилось, поэтому они нападали на очевидцев. Во время конфликта пострадали шесть человек.

В результате 15-летнюю девушку задержали. Ее подруги избежали серьезного наказания, так как не достигли возраста уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе мужчины похитили девушку и сняли с нее скальп.

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