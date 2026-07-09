В Кузбассе мужчины похитили девушку и сняли с нее скальп

В Междуреченске мужчин осудили за похищение и избиение девушки

В Междуреченске суд вынес приговор мужчинам, которые похитили женщину по требованию третьего лица. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, один из нападавших получил в мессенджере соответствующее предложение. За выполнение «задания» и съемку происходящего ему пообещали 15 тысяч рублей. К процессу исполнитель привлек знакомого.

Похитив девушку, ее вывезли в безлюдное место. Там один из фигурантов стал избивать ее и второй – снимал процесс. После нанесения травм ей срезали волосы и серьезно повредили кожу головы. По данным NGS42, они сняли скальп.

Видео преступники отправили «работодателю», но вскоре оно попало в соцсети. В отношении похитителей возбудили уголовное дело.

«В судебном заседании один из подсудимых признал вину частично, второй вину не признал», – сообщается в публикации.

Одного из фигурантов приговорили к шести годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Второй получил пять лет и шесть месяцев условно. Помимо этого, у них конфисковали полученные за преступление деньги.

Ранее россиянин похитил, избил и обстрелял сожительницу.