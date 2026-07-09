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Общество

В Петрозаводске 15-летняя девочка избивала прохожих и угодила под суд

Школьница из Петрозаводска попала под суд за избиение прохожих
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Петрозаводске перед судом предстанет 15-летняя местная жительница, обвиняемая в хулиганстве, сообщает СУ СКР по республике Карелия.

По данным следствия, вечером 22 февраля 2026 года девушка вместе с двумя несовершеннолетними подругами, не достигшими возраста уголовной ответственности, находилась в одном из скверов города в состоянии опьянения.

Следователи установили, что девушки без причины напали на незнакомого подростка, а затем избили еще нескольких человек, в том числе взрослого мужчину, сделавшего им замечание.

Когда двое очевидцев попытались удержать подростков до приезда полиции, те оказали сопротивление и нанесли им удары. В результате пострадали шестеро человек.

Дело в отношении 15-летней хулиганки передано в суд, а к двум младшим участницам инцидента применили профилактические меры.

Следователями следственного отдела по городу Петрозаводску СУ СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летней жительницы Петрозаводска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц и связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка).

По данным следствия, 22 февраля 2026 года в вечернее время обвиняемая совместно с двумя несовершеннолетними подругами, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности, находилась в состоянии алкогольного опьянения в одном из скверов Петрозаводска.

Не имея на то никаких причин, девушки подошли к ранее незнакомому несовершеннолетнему прохожему и нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. После этого одна из девушек вступила в конфликт со взрослым мужчиной, сделавшим им замечание о недопустимости такого поведения, а также нанесла ему удары руками и ногами. Кроме того, малолетние соучастницы напали на двух несовершеннолетних прохожих, нанеся им не менее девяти ударов по голове, туловищу и конечностям.

Очевидцы произошедшего – двое взрослых граждан – попытались пресечь противоправные действия и удержать девушек до приезда сотрудников полиции. Оказывая сопротивление, малолетние соучастницы нанесли мужчинам и женщине множественные удары ногами, а 15-летняя фигурантка высказала в адрес очевидцев угрозу применения насилия.

Таким образом, от противоправных действий несовершеннолетних пострадало шесть граждан. В ходе расследования допрошены свидетели, собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность девушки к совершению указанного преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении двух малолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, подразделением по делам несовершеннолетних принято решение о постановке на профилактический учет для применения мер воспитательного и профилактического характера. В целях устранения причин и условий, способствовавших совершению противоправных действий, и принятия мер по недопущению подобных правонарушений в будущем, орган предварительного следствия внес соответствующие представления в правоохранительные органы и образовательные учреждения.

Ранее в Улан-Удэ четыре студентки похитили однокурсницу и отвезли в лес, где избили ее.

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