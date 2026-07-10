Вызволенная из скам-центра в Мьянме россиянка рассказала о пытках в рабстве

Освобожденная туристка из РФ рассказала о расправах в скам-центрах Мьянмы

Надзиратели в скам-центре Мьянмы, где россиянку держали в рабстве, проявляли жестокость к «сотрудникам». Об этом в беседе с РИА Новости рассказала сама вызволенная девушка.

По ее словам, похитители не обращают внимания на возраст. Среди пленников много несовершеннолетних, сама пострадавшая видела тех, кому было всего 17. Несмотря на это, они подвергались насилию.

«Их били палками, электрошокерами. Смотришь на них – просто дети. Было очень тяжело это видеть», – рассказала она.

Вскоре после освобождения она попала в депортационный центр, после которого она сможет вернуться домой. В учреждении она познакомилась с китайцами, которые рассказали о массовых расправах в парке, где находилась девушка.

Россиянка попала в рабство после знакомства в интернете с китайцем. Во время поездки в КНР он предложил посмотреть на Мьянму, но на месте ее встретили другие люди.

В скам-центре ее заставляли общаться с мужчинами, завоевывать их доверие и выманивать деньги на «инвестирование» разных проектов.

Ранее вызволенная из скам-центра в Мьянме россиянка рассказала, как проходили дни в рабстве.