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Общество

Вызволенная из скам-центра в Мьянме россиянка рассказала, как проходили дни в рабстве

Попавшей в рабство в Мьянме туристке из РФ предлагали $9 тыс. за обман людей
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Россиянку, которой удалось вернуться из рабства в Мьянме, заставляли обманывать людей на сайтах знакомств за деньги и постоянно следили за ней. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, преступники создали для нее профили на сайтах знакомств, фото в аккаунтах были с ее лицом, но обработанные нейросетями. Ее целью было знакомиться с мужчинами и «влюблять» их в себя, обещая встречу. На одном из этапов она приглашала пострадавших на инвестиционную платформу, чтобы впоследствии они теряли деньги.

При этом преступники обещали девушке, что она будет зарабатывать до $9 тыс. в месяц.

«Я понимала, что никакие деньги не имеют значения, если ты находишься фактически в рабстве и не можешь уйти», – рассказала она.

За россиянкой постоянно следили. Другие девушки из скам-центра доносили руководству обо всех действиях новенькой. Сама пострадавшая пыталась обратиться за помощью к «коллегам».

«Мне говорили только: смирись и не сопротивляйся», – поделилась россиянка.

Девушка попала в скам-центр в Мьянме после знакомства с китайцем в приложении. Во время путешествия в КНР он предложил отправиться в Мьянму, но там ее встретили другие люди. Они заявили, что мужчина ее продал и отправили в скам-центр.

Ранее вернувшаяся из рабства в Мьянме россиянка рассказала, сколько невольников было в центре.

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