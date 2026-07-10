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Общество

Садовод объяснил, как распознать опасную ядовитую ягоду

Садовод Туманов: внешний вид поможет распознать опасную ядовитую ягоду

Атлас ядовитых ягод поможет наиболее точно определить опасный продукт. Об этом aif.ru рассказал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, комментируя новость о том, что в Бийске Алтайского края семилетний мальчик попал в больницу после того, как попробовал неизвестную ягоду во дворе.

По его словам, стоит также визуально изучить ягоды. Он отметил, что в городском озеленении часто может встречаться клещевина.

«Клещевина — достаточно ядовитое растение. Это огромные кусты, порой выше борщевика, с характерными орешками. Дети иногда эти орешки сгрызают, а в них очень сильный яд — рицин. <...> отравления бывают крайне тяжелые. Узнать клещевину нетрудно, если хотя бы раз посмотреть, как она выглядит», — пояснил Туманов.

Кроме того, ядовитую ягоду можно узнать по вкусу — обычно они очень горькие. Если человек почувствовал горечь после раскусывании, эксперт посоветовал сразу выплюнуть продукт.

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с «Газетой.Ru» говорил, что в средней полосе России произрастает множество видов ягод, среди них немало ядовитых. Он назвал девять ягод, которые стоит обходить стороной — их употребление вызывает как отравление, так и параличи.

Ранее эксперт раскрыл, как отучить ребенка есть неизвестные ягоды.

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