Эксперт раскрыл, как отучить ребенка есть неизвестные ягоды

Детей лучше отучить срывать ягоды на улице, они могут перепутать съедобные с несъедобными, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он ответил, чем может обернуться ситуация, если ребенок съест ядовитую ягоду.

«Дети часто обращают внимание на яркие, аппетитные на вид плоды, такие как красные, черные или блестящие ягоды. Это делает их особенно уязвимыми к риску отравления ядовитыми ягодами, такими как вороний глаз, волчеягодник или белладонна. Привлекают детей и «копии» черемухи. Важно отучить ребенка изначально вообще срывать и есть что-то на улице. Будь то даже настоящие яблоки или ягоды, даже если они не ядовитые, они в первую очередь немытые. На немытых фруктах может быть очень много бактерий и микробов, особенно если они растут вдоль дорог. Нужно обязательно рассказать детям про ядовитые грибы и ягоды, объяснить всю опасность этих плодов и грибов. Используйте как картинки из интернета, так и энциклопедии и справочники. Можно с детства знакомить детей с научной литературой о грибах и ягодах», — сказал эксперт.

Ребенок лучше запомнит информацию о вредных ягодах, если показать иллюстрации, отметил Умнов. Врач ответил, чем может обернуться, если ребенок съест ядовитую ягоду.

«Нам взрослым может казаться, что им неинтересно или они отвлекаются, не понимают. Но на самом деле ребенок очень даже все понимает и впитывает информацию. Просто объяснять словами без иллюстраций сложнее. А вот дать информацию в визуально-познавательном виде очень даже можно. Также можно привести визуальное сравнение съедобных и несъедобных ягод в том случае, если ребенок не совсем маленький, потому что очень важно, чтобы ребенок не запутался. Перед каждой прогулкой напоминать ребенку об опасности подбирания ягод, грибов и разных предметов. При подозрении на отравление необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае, если ребенок съел неизвестную ягоду, сообщите врачу о ее внешнем виде и предполагаемом названии. Это поможет в оказании своевременной и адекватной помощи», — заключил он.

Ранее врач посоветовал россиянам есть фрукты и ягоды по «правилу радуги».