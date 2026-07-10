Эксперт оценил эффективность консьержей в подъездах

Самым эффективным способом защиты подъездов многоквартирных домов от посторонних остается присутствие консьержа или охранника. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор управляющей компании «Эксжил» Дмитрий Чуркин.

«Ответственные, опытные консьержи реагируют на любое девиантное поведение быстро и профессионально», — сказал он.

Вторым по эффективности эксперты назвали домофон. Исполнительный директор компании «Дома» Дмитрий Чирков пояснил, что для случайных нарушителей это рабочий барьер, ограничивающий свободный вход.

Третье место Чуркин отдал видеонаблюдению, отметив, что камера не способна предотвратить правонарушение, но помогает найти нарушителя. При этом он напомнил, что видеонаблюдение является дополнительной услугой, жители на общем собрании сами решают, сколько средств выделять на его установку.

До этого исследование Level Group показало, что большинство россиян (54%) убеждены в необходимости услуги консьержа. Каждый пятый респондент уверен, что услуги консьержа способны заменить «умный» дом. При этом почти половина респондентов (46%) не видят необходимости в этой услуге, полагая, что это лишняя трата общедомового бюджета.

Ранее эксперт рассказала, когда жильцы дома могут не платить за консьержа.