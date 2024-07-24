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Больше половины россиян считают необходимостью услуги консьержа в ЖК

Каждый пятый россиянин считает, что консьерж способен заменить умный дом

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Shutterstock/FOTODOM

Большинство опрошенных (54%) россиян убеждены в необходимости услуги консьержа, а многие даже предпочитают консьержей видеокамерам. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Согласно опросу, каждый пятый респондент (18%) уверен, что услуги консьержа сегодня способны заменить «умный» дом. Но в действительности внедрение новых технологий скорее усиливает удобство услуг консьержа как сервиса», — прокомментировала Татьяна Середенкова, генеральный директор Level Home.

В ходе опроса также выяснилось, что каждый третий россиянин убежден — консьерж сегодня просто необходим для безопасности: в этом признались 36% опрошенных.

«Опыт показывает, что жильцы в первую очередь беспокоятся о безопасности и комфорте, поэтому хотят видеть в зоне ресепшн клиентоориентированного консьержа, который всегда готов помочь решить любые бытовые вопросы, связанные с жизнью в ЖК. В этой связи едва ли «умный» дом способен заменить человека с эмпатией и эмоциональным интеллектом. Тем не менее коллаборация искусственного интеллекта и консьержа действительно имеет место быть: консьержи, особенно в ЖК бизнес-класса, сегодня, как правило, работают, используя возможности «умного» дома: к примеру, следят за общедомовыми камерами видеонаблюдения и «умными» домофонами», — сказала Середенкова.

Перечень обязанностей консьержа достаточно широкий и зависит от потребностей жителей. Как правило, консьержи отвечают за соблюдение пропускного режима, чистоту и порядок в подъезде, а также следят за работой лифтов. А в случае возникновения любых аварийных ситуаций консьержи обязаны своевременно реагировать на сообщения жильцов о проблемах домовых коммуникаций: прорыве канализации, проблемах сети теплоснабжения, водоснабжения, поломке лифтов и др. Все эти обязанности закреплены в должностных инструкциях, а сами услуги консьержа зафиксированы в договорах управляющей компании с жителями.

Любопытно, что многие россияне все-таки ставят экономию на первое место: так, почти половина респондентов (46%) не видит необходимости в услуге консьержа и убеждены, что это лишняя трата общедомового бюджета.

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