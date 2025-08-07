Эксперт рассказала, когда жильцы дома могут не платить за консьержа и шлагбаум

Жильцы домов могут не платить за консьержа, шлагбаум и охрану вне квартплаты

Жители многоквартирных домов могут не платить за консьержа, охрану или шлагбаум, если эти услуги не включены в единый платежный документ (ЕПД). Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.

Оплата за соответствующие услуги должна быть проведена официально, через квитанцию и управляющие компании. Без решения собрания собственников никто не может добавить данный функционал, если это не было предусмотрено при заселении, отметила она.

Официальной оплата может считаться только через квитанцию, а не сдачей наличных средств охранной компании и консьержу, подчеркнула Коваленко.

При этом она отметила, что установка шлагбаума полезна и для жильцов, которые не имеют автомобиля. Заграждения смогут обезопасить детей и пожилых людей, которые могут случайно не заметить движущийся транспорт.

Более безопасной мерой, особенно в ЖК, где есть детские площадки, эксперт назвала ворота для входа и въезда.

До этого в Госдуме предложили обязать строить в ЖК дополнительный выход из подъездов.

Ранее мошенники начали обманывать россиян с «задолженностью» по квартплате.