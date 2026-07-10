«Ехали после застолья»: стали известны детали ЧП на реке Алдан в Якутии

Служба спасения Якутии: выпавшие из лодки на реке Алдан были выпившими

Пятеро мужчин, перевернувшиеся на лодке на реке Алдан в Якутии, перед трагедией употребляли спиртные напитки. Об этом сообщили в Службе спасения республики.

«По словам выжившего мужчины, компания ехала обратно после употребления спиртных напитков», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что компания вышла из села Угоян в направлении села Хатыстыр вечером 8 июля. На обратном пути у лодки заглох двигатель, судно начало заполняться водой и затонуло. Все пятеро покинули борт и попытались доплыть до берега. Одному из них, мужчине 1992 года рождения, удалось спастись. По его словам, он видел, как остальные направлялись к берегу, после чего потерял сознание.

Очнувшись, мужчина не обнаружил четверых попутчиков и на попутном транспорте добрался до села Хатыстыр, откуда сообщил о происшествии, уточнили в Службе спасения.

Накануне ведомство сообщило, что на реке Алдан перевернулась лодка с пятью людьми. Спасатели нашли вещи пропавших. Для обследования акватории выехали четыре водолаза.

Ранее сообщалось, что в Якутии двое охотников трое суток дрейфовали на сломанной лодке.