В Якутии двое охотников трое суток дрейфовали на сломанной лодке

В Якутии нашли двух мужчин, которые трое суток дрейфовали на сломанной лодке

В в Усть-Майском районе спасли двоих мужчин, которые застряли на сломанной лодке на реке Алдан. Об этом сообщает республиканская Служба спасения.

42-летний и 52-летний мужчины выехали из села Эльдикан в сторону поселка Эжанцы. В назначенное время домой они не вернулись, и родственники забили тревогу. В тот же день на поиски выезжали местные жители, но попытка оказалась безрезультатной.

Спасатели и волонтеры выдвинулись на поиски на трех моторных лодках. Пропавших нашли на протоке между селом Эльдикан и селом Кюпцы. Выяснилось, что у их лодки сломался мотор и охотников унесло течением. Спасенных передали медикам села Эльдикан.

До этого в Туве два человека пропали во время сплава на надувной лодке. Все они были без спасательных жилетов, уточнили в МЧС. Одной из пассажирок, женщине 46 лет, удалось самостоятельно добраться до берега. Двух других людей, мужчину 51 года и женщину 47 лет, унесло течением.

Ранее надувная лодка с людьми перевернулась на Ангаре, ребенка унесло течением.