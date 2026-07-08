Названы регионы России с самой высокой заболеваемостью менингитом

В России в 2025 году резко выросла заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции. Самые высокие показатели зарегистрированы в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя данные Государственного доклада.

По итогам 2025 года заболеваемость генерализованными формами менингококковой инфекции составила 1,26 случая на 100 тыс. населения. Это в 2,7 раза больше, чем в 2024 году, и в 2,5 раза выше среднемноголетнего уровня.

Наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Центральном федеральном округе, где показатель достиг 3,4 случая на 100 тыс. человек. На втором месте оказался Северо-Западный федеральный округ — 0,9 случая на 100 тыс. населения.

Среди детей самые высокие показатели также зарегистрированы в Центральном федеральном округе — 3,9 случая на 100 тыс. населения. Далее следуют Дальневосточный федеральный округ (1,76 на 100 тыс.) и Северо-Западный федеральный округ (1,64 на 100 тыс.).

Специалисты напоминают, что менингококковая инфекция относится к наиболее опасным бактериальным заболеваниям. Генерализованные формы могут развиваться стремительно и привести к смерти менее чем за сутки даже у ранее здорового человека. Наибольшему риску подвержены дети первого года жизни: летальность в этой возрастной группе при тяжелом течении может достигать 30%, а почти у каждого четвертого выжившего развиваются тяжелые осложнения, приводящие к инвалидности.

По словам ведущего научного сотрудника НИО вакцинопрофилактики и поствакцинальной патологии ФНКЦ инфекционных болезней ФМБА России Аллы Вильниц, единственным доказанным способом защиты остается вакцинация, которая позволяет снизить как риск заражения, так и вероятность тяжелых последствий заболевания.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2025 году прививку против менингококковой инфекции сделали более 608 тыс. человек, включая 324 тыс. детей. При этом вакцинация пока не входит в Национальный календарь профилактических прививок и проводится преимущественно в рамках региональных программ. Эксперты продолжают выступать за ее включение в обязательный календарь иммунизации.

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