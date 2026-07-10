Подозреваемым в подготовке нападения на Белый дом предъявили обвинения

В США восемь человек обвинили в подготовке атаки на шоу UFC у Белого дома

Федеральное большое жюри США предъявило обвинения восьми мужчинам в заговоре, связанном с планом нападения на турнир UFC Freedom 250, который состоялся 14 июня прямо на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил минюст США на своем сайте.

«Всем восьми мужчинам предъявлены обвинения по двум пунктам в обвинительном заключении, вынесенном сегодня в Колумбусе», — говорится в сообщении.

Обвинение выдвинуто на основании первоначального расследования и уголовной жалобы, поданной в Южном округе Огайо против 19-летнего Тайсена К. Пропера. Он и еще четверо лиц, которым были предъявлены обвинения в Миссури, Небраске и Калифорнии, были арестованы в дни проведения мероприятия UFC. Еще двое обвиняемых арестовали примерно через неделю в Вашингтоне и Миссури.

По данным обвинения, в мае они вступили в сговор с целью оказания материальной поддержки и предоставления ресурсов террористам в виде денег, огнестрельного оружия, боеприпасов, бронежилетов, взрывчатых веществ, беспилотников, медицинского оборудования, средств связи, персонала и других услуг.

Восемь мужчин участвовали в онлайн-чатах и ​​форумах. В ходе переписки они, как утверждается, разрабатывали планы нападений, вербовали участников и подстрекали друг друга к подготовке к атакам, включая нападение на турнир UFC. Помимо накопления оружия, боеприпасов, тактического снаряжения и других припасов, обвиняемые также занимались стрельбой и боевой подготовкой, разрабатывали планы нападения и побега после него.

Правоохранители заявили, что в рамках заговора обвиняемые планировали ликвидацию президента США, вице-президента, других федеральных чиновников, премьер-министра Израиля, миллиардера Илона Маска и «других особо важных лиц».

Ранее стало известно, кто был организатором атаки дронов на Белый дом.