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Политика

Стало известно, кто был организатором атаки дронов на Белый дом

Организатором атаки беспилотников на Белый дом был мигрант из Мексики
Alex Brandon/Reuters

Нелегальный мигрант из Мексики был главным организатором сорванной атаки на Белый дом. Об этом говорится в заявлении на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Агенты ФБР задержали Авраама Эрмосильо Альвареса в городе Омаха (штат Небраска). По предварительным данным, мужчина отвечал за планирование, организацию и управление предполагаемым нападением на Белый дом.

В ведомстве рассказали, что Альварес въехал в США в 2001 году по визе B-2 (выдается для туристов, а также для тех, кто посещает страну в целях лечения и посещения родственников). Он не стал покидать территорию США после окончания срока визы. В 2014 году администрация тогдашнего президента США Барака Обамы предоставила Альваресу защищенный миграционный статус.

До этого сообщалось, что ФБР предотвратило атаку на турнир UFC в Белом доме. По этому делу были арестованы пять человек, еще 23 идентифицированы как их пособники. Подозреваемые планировали атаковать здания рядом с Белым домом с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой, что должно было привести к массовой эвакуации. Злоумышленники намеревались использовать снайперов для нападения на бегущих людей.

Турнир был приурочен к двум важным датам: 250-летию США и 80-летию президента Дональда Трампа, который является большим поклонником ММА и другом главы UFC Даны Уайта.

Ранее в США рассказали о возможном наказании для организаторов атаки на турнир в Белом доме.

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