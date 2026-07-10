Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на Черном море в июле

Ломидзе: отдых на Черном море на 10 дней в июле обойдется в сумму 60 тыс. рублей

Отдых на побережье Черного моря в Краснодарском крае на 10 дней в июле обойдется в сумму около 50-60 тыс. рублей на человека. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с ТАСС.

Цены по сравнению с июлем 2025 года выросли на 5%.

Она отметила, что в эту сумму входит размещение в комфортной гостинице 3-4 звезды с завтраками либо без.

Исполнительный директор ассоциации подчеркнула, что в июле на Черноморском побережье не произошло ожидаемого сезонного повышения цен на 25%. Причиной этого стало снижение спроса.

По ее словам, начало летнего сезона в России сместилось с июня на июль, и теперь «туристы наконец осознали, что все-таки лето проходит и надо куда-то ехать».

До этого сообщалось, что Крым и Северный Кавказ стали лидерами по снижению объемов гостиничных бронирований на июль-август. В Севастополе зафиксировано крупнейшее в России падение числа гостиничных бронирований — оно сократилось на 43,1%.

Ранее был назван город с самым высоким ростом спроса среди туристов из России.