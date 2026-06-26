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Россияне стали реже ездить в Крым и на Кавказ

Крым и Северный Кавказ оказались лидерами по снижению спроса на отели
Gvozdovskaya Anna/Shutterstock/FOTODOM

Крым и Северный Кавказ стали лидерами по снижению объемов гостиничных бронирований на июль-август. Об этом пишет «Коммерсантъ», приводя данные Travelline.

В Севастополе на июль — август зафиксировано крупнейшее в России падение числа гостиничных бронирований — на 43,1%, а в Крыму — на 30,9%, это связано с изменением планов у путешественников.

Спрос на отдых в Крыму резко упал из-за проблем с транспортом, перебоев с электричеством, топливом и работы Крымского моста на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отсутствия авиасообщения и сокращения числа поездов. Аналогичное снижение наблюдается на Северном Кавказе: в Чечне бронирования сократились на 35,8%, а в Дагестане — на 29%, что связано с последствиями масштабного весеннего наводнения.

22 июня глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено на полуострове с 22 июня до 1 сентября.

Ранее рейсы в Крым отменили из нескольких городов.

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