Назван город с самым высоким ростом спроса среди туристов из России

В 2026 году среди российских туристов растет спрос на короткие поездки. Летом тренд усилился: помимо основного отпуска многие используют выходные, чтобы на несколько дней сменить обстановку и познакомиться с новым городом. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела развития и роста регионов сервиса онлайн-бронирования экскурсий «Трипстер» Павел Неразников.

По словам эксперта, главным зарубежным направлением для таких поездок остается Стамбул. По данным «Трипстер», в июле спрос на экскурсии здесь вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию визовых сложностей и возможности за два-три дня совместить прогулки по историческому центру, круиз по Босфору, посещение дворцов Османской империи, колоритных рынков и гастрономических кварталов.

«Помимо Стамбула, уже несколько лет высоким спросом пользуется Ереван. Благодаря короткому перелету, доступным ценам и отсутствию языкового барьера бронирование экскурсий здесь в июле показывает самый высокий годовой прирост среди всех направлений — 74%», — отмечает Неразников.

Туристы приезжают в столицу Армении не только ради прогулок по центру города и знакомства с местной кухней. Некоторые успевают увидеть языческий храм Гарни, монастырь Гегард, полюбоваться видом на Арарат, отправиться к высокогорному озеру Севан и посетить винодельни Араратской долины.

Несмотря на усиливающуюся конкуренцию со стороны азиатских стран, Тбилиси также сохраняет позиции одного из самых востребованных направлений, демонстрируя рост спроса на 11% год к году. Путешественников привлекают атмосферные улочки Старого города, серные бани, гастрономические маршруты, винные бары и возможность за один день съездить в древнюю столицу Мцхету или винодельческий регион Кахетию.

«В этом сезоне заметно вырос интерес и к Баку — спрос на экскурсии здесь увеличился на 11% по сравнению с июлем прошлого года. Туристы чаще всего выбирают прогулки по Старому городу, маршруты, объединяющие исторический центр и современную архитектуру столицы, а также поездки к природным достопримечательностям — розовому озеру Масазыр, разноцветным холмам Хызы, которые называют «марсианскими», и побережью Каспийского моря», — рассказал эксперт.

Еще одним популярным направлением для мини-путешествий остается Минск, где количество бронирований экскурсий выросло на 18% в годовом выражении. По словам Неразникова, столица Белоруссии особенно подходит для путешествий выходного дня благодаря простой логистике, доступным ценам и богатому на мероприятия сезону.

Эксперт добавил, что популярность стран ближнего зарубежья во многом объясняется удобной логистикой и возможностью организовать поездку «на ходу» без сложной подготовки.

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