В МВД рассказали о схемах вовлечения россиян в дропперство

Мошенники вовлекают россиян в дропперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В публикации отмечается, что злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для «ошибочных переводов» и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей.

Злоумышленники рассылают объявления электронными письмами, через социальные сети и мессенджеры, всплывающие сообщения в браузере, утверждают в МВД.

До этого эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель рассказал, что в России мошенники все чаще привлекают детей к дропперству.

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о последствиях дропперства. За передачу банковской карты подростку старше 16 лет грозит до трех лет колонии, а за вывод похищенных средств — до шести лет и штраф до миллиона рублей. Для детей младше 16 лет уголовная ответственность не предусмотрена, но их ставят на учет и выдают справку о судимости. Родителям детей до 16 лет придется возмещать ущерб потерпевшим.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники «пользуются» курьерами и дропперами.