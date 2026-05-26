Мошенники в России стали чаще вербовать детей в дропперство

В России мошенники все чаще привлекают детей к дропперству. Об этом kp.ru рассказал эксперт проекта Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По данным эксперта, с 2025 года число дропперов достигло 800 тыс. человек.

«Каждый четвертый дроппер — несовершеннолетний», — сказал он.

Подросткам обещают легкий заработок, например прогонять через карту платежи за 10 тыс. рублей в день или продать старую карту, рассказал Модель. Он также отметил, что с такими предложениями сталкивались 70% опрошенной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

До этого директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о последствиях дропперства. За передачу банковской карты подростку старше 16 лет грозит до трех лет колонии, а за вывод похищенных средств — до шести лет и штраф до миллиона рублей. Для детей младше 16 лет уголовная ответственность не предусмотрена, но их ставят на учет и выдают справку о судимости. Родителям детей до 16 лет придется возмещать ущерб потерпевшим.

Бедеров также рассказал, как распознать вовлечение ребенка в дропперство и предотвратить это. Следует обратить внимание на резкие перепады в настроении, интерес к банковским картам, постоянные звонки и переписку с незнакомцами. Ребенок может стать скрытным и раздражительным, у него могут появиться дорогие вещи или крупные суммы наличных без внятного объяснения. Главное оружие — не запреты, а доверительный разговор, добавил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники «пользуются» курьерами и дропперами.