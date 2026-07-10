Марокканские болельщики устроили беспорядки после поражения сборной

Болельщики сборной Марокко по футболу вышли на улицы нидерландского города Гаага и перекрыли несколько автомагистралей после поражения команды на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, в районе Схилдерсвейк около 00:30 по местному времени (01:30 мск) несколько сотен человек собрались на проезжей части, полностью заблокировав движение автомобилей. Там также слышны взрывы пиротехники.

На месте находятся силовики, в том числе подразделения мобильной бригады особого назначения. Полицейские автомобили и автобусы также курсируют по районам. От собравшихся требуют разойтись.

Кроме того, марокканские болельщики устроили беспорядки в центре Лондона.

Сборная Марокко оставалась последней африканской командой на турнире. В четвертьфинальном матче на Бостон Стэдиум в США она уступила Франции со счетом 0:2. Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча и догнал Лионеля Месси в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Ранее в Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля.