В Парагвае сожгли чучело Мбаппе во время фестиваля

Чучело нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе сожгли на фестивале Сан-Хуан в Парагвае. Об этом сообщает Daily Mail.

На фестивале под фейерверки и одобрительные возгласы футболиста объявили «Иудой года» и самым ненавистным человеком в стране.

Акция прошла после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором сборная Франция одержала победу над командой Парагвая со счетом 1:0, а Мбаппе с пенальти забил единственный гол.

Позже сенатор Парагвая Селеста Амарилья заявила, что Мбаппе — «колонизированный камерунец, который притворяется французом, злопамятный, нувориш, высокомерный и уродливый». Мбаппе в ответ назвал ее «презренной женщиной». Сенатор в итоге извинилась, однако потребовала того же от Мбаппе и пригрозила судом.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее стало известно о состоянии Мбаппе после конфликта с сенатором Парагвая.