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Исторический рекорд и погоня за Месси: Мбаппе выбил марокканцев с ЧМ

Мбаппе на втором ЧМ подряд совершил 10 и более результативных действий
Paul Childs/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принес своей команде победу над Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026. «Газета.Ru» — о главных достижениях лидера «трехцветных».

Франция — Марокко — 2:0

Сборная Марокко оставалась последней африканской командой на турнире. Памятуя о том, что четыре года назад она играла в полуфинале ЧМ, африканцам не стоило ждать легкого матча. Однако на деле «Атласские львы» оказались если не беззубы, то по меньшей мере неагрессивны.

Подопечные Мохамеда Уахби сделали ставку на игру вторым номером, и их трудно было в этом упрекнуть. Начни они играть в открытый футбол против такой Франции, уже к перерыву «горели» бы с неприличным счетом. Но и тактика игры на контратаках успехов не принесла. Поскольку если защищались марокканцы хорошо, то вот до финальной трети поля практически не доходили. Поэтому когда французы их дожмут, было лишь вопросом времени.

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Для африканской сборной все могло рассыпаться уже на 28-й минуте, когда Килиан Мбаппе заработал пенальти и сам же отправился его бить. Однако «львов» спас голкипер Яссин Буну: он угадал направление удара и зафиксировал мяч в углу. В целом неудивительно, учитывая, что из девяти пенальти на чемпионатах мира, включая послематчевые серии, он пропустил лишь дважды. А в общей сложности в игре с французами он совершил шесть сейвов.

«Трехцветные» же никуда не торопились и добились своего во втором тайме. На 60-й минуте Мбаппе открыл счет дальним ударом в девятку, а шесть минут спустя Усман Дембеле закрепил успех, мягко пробив в нижний угол. Этого оказалось достаточно для победы, теперь подопечные Дидье Дешама сыграют с победителем пары ИспанияБельгия.

При этом Килиан был заменен на 77-й минуте после того, как получил повреждение. Уже после игры он поспешил успокоить всех неравнодушных.

«Со мной все хорошо. Я получил удар по лодыжке, но не произошло ничего страшного.

Я подумал, что в тот момент Жан-Филипп Матета был больше готов играть оставшиеся 15 минут, чем я сам, потому я покинул поле, а он вышел, отлично влился в игру и даже мог забить. Так что замена оказалась лишь на пользу», — сказал футболист журналистам.

Новые рекорды Мбаппе

Прежде всего отметим, что благодаря голам Мбаппе и Дембеле Франция стала первой с 2002 года сборной, за которую два игрока забили на одном ЧМ пять и более мячей — восемь и пять соответственно. 24 года назад такой командой была Бразилия, за которую тогда отличились Роналдо (8) и Ривалдо (5).

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Что же касается самого Килиана, то он отличился в восьмой раз на нынешнем ЧМ и догнал в списке лучших бомбардиров турнира Лионеля Месси. Замыкает тройку Эрлинг Холанд, у которого на гол меньше. Но и Аргентине, и Норвегии в четвертьфинале еще только предстоит сыграть, так что статистика может очень скоро измениться.

Кроме того, Мбаппе забил 20 мячей в 20 играх за национальную команду на мировых первенствах. Он оказался вторым после Месси игроком в истории, сумевшим разменять третий десяток голов на мундиалях.

При этом он стал первым, кто на двух чемпионатах мира подряд сделал 10 и более результативных действий. Четыре года назад на его счету было восемь голов и три ассиста, сейчас же при восьми мячах в его активе две голевые передачи. Сумма же его очков по системе «гол + пас» за сборную Франции выросла до 100 (64+36).

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