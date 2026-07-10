Житель Башкирии прилетел в Москву, чтобы отдать деньги мошенникам

Житель Башкирии лишился почти миллиона рублей после звонков телефонных мошенников, сообщает МВД по республике.

По данным следствия, 57-летнему вахтовику сначала позвонил неизвестный, представившийся сотрудником пенсионного фонда, и под предлогом записи на прием выманил у него персональные данные и код из сообщения.

Затем с мужчиной связались якобы работник техподдержки «Госуслуг» и «сотрудник ФСБ», которые убедили его, что его деньги находятся под угрозой. Следуя их указаниям, он установил на новый телефон приложение для связи, сообщил данные о своих счетах и снял в банке около 1 млн рублей. После этого аферисты потребовали срочно приехать в Москву «для экспертизы».

В столице мужчина оставил пакет с деньгами возле мусорного контейнера и по указанию мошенников вылетел в Сочи, а затем вернулся домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Волгограде девушка выкинула из окна 7 млн рублей.