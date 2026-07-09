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Общество

В Волгограде девушка выкинула из окна 7 млн рублей

112: в Волгограде мошенники заставили девушку выбросить из окна миллионы матери

В Волгограде 20-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников, вскрыла сейф матери и выбросила из окна 7 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Неизвестные связались с волгоградкой под видом курьерской службы и потребовали продиктовать код из смс-сообщения. Затем ей поступил звонок от якобы представителя банка, который заявил, что она попала под влияние мошенников. Чтобы избежать наказания, девушке нужно было избавиться от денег.

Потерпевшая вскрыла сейф матери и выкинула миллионы из окна неизвестной женщине, которая ждала внизу. Курьершу быстро нашли, ею оказалась 24-летняя жительница Калуги, которая нашла работу в интернете. Она специально приехала в Волгоград, получила деньги и поехала с ними в Саратов, где часть передала «работодателю», а другую оставила себе.

Возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил 7 млн рублей.

Ранее в Петербурге пенсионер лишился почти 100 млн рублей из-за мошенников.

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