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Общество

Россиянина похитили на Бали из-за криптовалюты

На Бали расследуют похищение и избиение россиянина из-за криптовалюты
Shutterstock/FOTODOM

Россиянина Артема Иванова похитили на индонезийском острове Бали с целью получения доступа к его криптовалютным кошелькам. Об этом сообщила местная полиция, передает РИА Новости.

По данным полиции, вечером 2 июля россиянин возвращался из ресторана Hedonist в районе Печату, когда его автомобиль заблокировал Nissan Serena. Потерпевший рассказал, что двое мужчин в масках надели на него пластиковые наручники, закрыли голову и увезли в двухэтажный дом, где удерживали больше суток в помещении, напоминавшем тюремную камеру. Там его избивали, в результате чего он отдал пароль от своего криптовалютного аккаунта. У него также забрали телефон и ключ от виллы, где он проживал.

По версии следствия, затем они проникли в дом и похитили еще один телефон, на котором хранился доступ к криптовалютным счетам.

Мужчину отпустили 4 июля возле больницы Удаяна в Джимбаране. После этого он обратился за медпомощью и к правоохранителям.

Полицейские осмотрели ресторан, место похищения, виллу потерпевшего и место, где его оставили. Они анализируют записи камер возле больницы и устанавливают маршрут автомобиля, который использовали похитители. Расследование продолжается.

В июне сообщалось, что в Таиланде пропал россиянин после поездки к бывшей девушке-лудоманке.

Ранее в Кузбассе мужчины похитили девушку и сняли с нее скальп.

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