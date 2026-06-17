Россиянин уехал к бывшей девушке в Таиланд и исчез без следа

Россиянин Максим Павлов пропал после поездки к бывшей девушке в пригород Бангкока и уже неделю не выходит на связь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 33-летний Максим работал в одном из кафе Паттайи и по выходным регулярно ездил в район Нонтхабури, где жила его бывшая девушка. Несмотря на расставание, мужчина продолжал поддерживать с ней отношения и помогал ей.

Как рассказали знакомые Павлова, женщина страдала игровой зависимостью (лудоманией), занимала деньги и поддерживала связи с сомнительными людьми. Вечером 8 июня Максим отправился к ней на автобусе из Паттайи.

Последний раз мужчина выходил в сеть утром 10 июня — в это время он должен был возвращаться обратно. После этого его телефон перестал отвечать, а сам россиянин больше не появлялся. Все его личные вещи остались в комнате, которую он снимал в Паттайе.

По информации Baza, первым тревогу поднял владелец жилья. Сейчас друзья пропавшего пытаются найти его родственников и восстановить последние маршруты его передвижения.

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